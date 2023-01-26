Санкции были введены в отношении 200 физических и юридических лиц.

На фоне российской агрессии и продолжающихся ракетных атак по территории Украины, Швейцария ввела дополнительный пакет санкций против страны-оккупанта.

Как говорится в сообщении правительства Швейцарии, санкции были введены в отношении 200 физических и юридических лиц.

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований начал внесение поправок в приложения к соответствующему постановлению в рамках своей компетенции и утвердил, среди прочего, санкции в отношении еще около 200 физических и юридических лиц", - отметили в ведомстве.

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В перечень ограничений включен запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка и услуг по опросу общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров для военного и технологического усовершенствования или для развития оборонно-промышленного комплекса или товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России.

Запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли будет распространен на двигатели для самолетов и дронов. "Аналогично будут запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор", — добавили в правительстве Швейцарии.

Война в Украине и позиция Швейцарии:

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Швейцария пошла на беспрецедентный шаг – присоединилась к европейским санкциям против России, чем нарушила свой исторический нейтралитет.

Затем Швейцария начала замораживать российские активы в своих банках и предоставлять гуманитарную помощь Украине.

В то же время страна напрочь отказалась поставлять Украине оружие и запретила реэкспорт своего оружия из других стран. Эту позицию в Швейцарии объяснили необходимостью соблюдать свой нейтралитет.

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