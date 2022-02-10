Предполагается, что эти средства помогут в термомодернизации школ, садиков, систем теплоснабжения, а также обеспечении уличного освещения.

Всемирный банк предоставит Украине 300 миллионов долларов кредита на проведение термомодернизации в городах.

Об этом во время встречи договорились министр развития общин и территорий Алексей Чернышов с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта - 300 миллионов долларов будет выделено на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине. Благодаря этому города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садиков, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения", - утверждает министр Алексей Чернышов.

Отмечается, что по состоянию на конец 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка дали возможность сократить потребление природного газа более чем на 27 миллионов кубометров, выбросы углекислого газа (CO2) - более чем на 45 тысяч тонн в год, а также сэкономить более 26 гигаватт энергии.

По словам регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы, технические процессы по подготовке к реализации нового проекта банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2021 года во время ежегодного послания в зале парламента президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году начнется масштабная программа "Большая термомодернизация", что должно позволить застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.

Впоследствии глава Министерства экономики Юлия Свириденко сообщала, что Украина планирует получить кредит в 300 млн евро от Всемирного банка на реализацию этой программы для термомодернизации многоэтажных домов, школ, садиков и больниц.

Также в декабре Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики.

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