Проектом госбюджета на 2023 год предусмотрено рост реального ВВП на 4,6%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году почти вдвое - с 2,1% до 3,3%.

Об этом говорится в обновленном отчете Economic Outlook.

В документе также отмечается, что Всемирный банк улучшил прогноз нынешнего падения ВВП Украины - с 45,1% до 35%.

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"Прогнозируем, что рост (экономики Украины - УНИАН) возобновится в 2023 году, но останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты к концу прогнозируемого периода", - говорится в отчете.

Экономика Украины: прогноз

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

В апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

2 июля специалисты JPMorgan сообщили, что ожидают роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год предусмотрено рост реального ВВП на 4,6%.

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