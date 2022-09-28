Общее количество объектов в освобожденных от захватчиков областях, которое нуждается в восстановлении, уже достигло почти 51 тыс., отметил премьер.

Правительство сегодня выделило более 4 млрд грн на быстрое и критически необходимое восстановление инфраструктуры населенных пунктов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с главами областных военных администраций, информирует правительственный портал.

Как отметил премьер, накануне правительство выделило еще 370 млн грн на восстановление инфраструктуры деоккупированных областей. В частности, 70 млн грн - на восстановление Харьковской ТЭЦ-3 и 300 млн грн для ликвидации последствий боевых действий и восстановления объектов Киевской области.

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"В целом по состоянию на сегодня правительством выделено более 4 млрд грн на быстрое и критически необходимое восстановление. Из них 2,7 млрд грн - прямое финансирование областей и городов. 1,4 млрд грн - это средства на закупку строительных материалов, которые в дальнейшем используются в областях для восстановления объектов", - сказал Шмыгаль.

По информации министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, общее количество объектов в деоккупированных областях, которое нуждается в восстановлении, уже достигло почти 51 тыс., из них 43 тыс. - объекты жилого фонда.

Участники совещания, в частности, обсудили привлечение средств международных партнеров для восстановления поврежденной инфраструктуры. По информации Минрегиона, на сегодня средства партнеров по развитию покрывают восстановление 6 тыс. объектов. В то же время общий объем освоенных средств, выделенных из резервного фонда государственного бюджета, составляет 57%.

Шмыгаль сообщил, что правительство работает с Верховной Радой над увеличением объема резервного фонда госбюджета на 3 млрд грн: "Рассчитываем, что уже вскоре получим дополнительные возможности, чтобы оперативно реагировать на запросы регионов".

Восстановление Украины - это надо знать

Напомним, 9 сентября Всемирный банк со ссылкой на совместный отчет "Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA)" сообщил, что правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк в сотрудничестве с партнерами оценивают расходы на восстановление Украины (по состоянию на 1 июня 2022 г.) на уровне 349 млрд долларов.

В отчете отмечается, что потребности на восстановление социального и производственного секторов и инфраструктуры в 1,5 раза превышают ВВП Украины в 2021 году.

Из-за российских захватчиков Украина по состоянию на 10 сентября потеряла уже, в частности, 114 спортивных объектов.

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