Сергей Марченко отметил, что необходимо создать условия для финансирования военного бюджета.

Украина каждый месяц тратит на защиту государства от российского вторжения примерно 130 миллиардов гривень. При этом доходы почти в два раза ниже.

По словам министра финансов Сергея Марченко, на данный момент главная задача - создать условия для финансирования бюджета. При этом он напомнил, что Верховная Рада уже поддержала изменения в госбюджет, которыми позволит увеличить расходы на защиту государства.

"Ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета (ведь госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц)", - сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

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Кроме того, Марченко указал, что в текущем году важно собрать уже запланированные налоги, но украинцам не стоит ожидать кардинальных изменений в налоговой сфере.

Госбюджет-2023 - что известно

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2023 год в рекордные сроки. Изначально планировалось, что финансирование бюджета будет происходить за счет госзаимствований в сумме 1 516 873,9 млн грн, из них внешние - 1 426 149 млн грн, а также внутренние – 90 724,9 млн грн.

При этом дефицит бюджета должен был составить более 20% ВВП, а покрывать его планировали за счет партнеров. В то же время доходы ожидались на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн.

31 января 2023 года в Раде зарегистрировали проект закона об увеличении расходов госбюджета на 5,5 млрд грн. 7 февраля парламент в первом чтении поддержал изменения в госбюджет. Уже 21 марта Рада проголосовала за закон за основу и в целом об изменениях в госбюджет и увеличила расходы на 537 млрд грн.

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