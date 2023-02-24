Расходы госбюджета увеличили на 5,5 млрд грн.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат, председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

"Закон (изменения в бюджет - УНИАН) обеспечивает финансирование для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления. Также он передает Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд) в Минвосстановления", - сообщила она.

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Пидласа подчеркнула, что ко второму чтению добавили несколько изменений.

"Предусмотрели возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах, в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций - до 20 млрд грн в этом году (к примеру, средняя стоимость судов, которые заходили в одесские порты в рамках "зерновой сделки" - 13 млн долларов). Источником выплат Кабмину разрешается использовать Дорожный фонд", - сообщила она.

При этом добавлен еще один источник наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии - продажа активов российских олигархов по закону "О санкциях". Также сделали взаимозачет для Пенсионного фонда (1,8 млрд грн).

"Они возвращают деньги, которые были выделены в ковид на возвратной основе для Фонда соцстраха, и мы их сразу распределяем на пенсии. Разблокируем эти средства для выплаты пенсий", - заявила Пидласа.

Госбюджет-2023

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Доходы государственного бюджета в 2023 году ожидаются на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

2 февраля 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что для покрытия дефицита госбюджета нужны еще $10 миллиардов.

7 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

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