Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму.

Верховная Рада приняла закон, которым увеличиваются расходы общего фонда государственного бюджета на 200 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних и внутренних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№ 7299) проголосовали 296 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, реализация положений законопроекта позволит накопить средства резервного фонда, которые в оперативном порядке будут направляться на обеспечение потребностей сектора обороны и безопасности для приостановления военной агрессии Российской Федерации против Украины и решения неотложных вопросов, вызванных военными действиями против Украины.

Документом предлагается увеличить расходы по общему фонду государственного бюджета на 200 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних и внутренних заимствований. Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

20 апреля 2022 года в МВФ заявили, что Украине ежемесячно нужно 5 миллиардов долларов для поддержки экономики в условиях войны.

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