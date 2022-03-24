Этот корабль мог участвовать и в оккупации Крыма.

Уничтоженный в порту возле Бердянска вражеский корабль мог перевозить до 20 танков.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Уничтоженный корабль в Бердянске мог перевозить до 20 танков, 45 БТРов и 400 десантников. Это огромная цель, которая была поражена нашими военными", - сказала она.

Кроме того, этот корабль мог участвовать и в оккупации Крыма, пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Активисты InformNapalm еще в январе 2020 года изучили профили российских военных в социальных сетях, где обнаружили одного из моряков БДК "Орск", которого наградили медалью "За возвращение Крыма".

К тому же в январе 2020 волонтеры установили, что командир корабля Сергей Скворцов был награжден медалью за "возвращение Крыма".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, в ВМС Украины сообщили, что вблизи порта Бердянск уничтожен большой десантный корабль российских оккупантов "Орск".

Также было обнародовано видео, на котором видно, как со взрывами горит корабль.

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