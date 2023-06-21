С начала полномасштабного вторжения России Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 840 миллионов евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в проектах восстановления Украины. Документ был подписан на полях Ukraine Recovery Conference 2023, которая проходит на этой неделе в Лондоне.

В частности, средства будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления: муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.); общественных зданий с учетом энергоэффективности; инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; транспортных сетей и городского общественного транспорта.

Видео дня

Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

По словам Кубракова, с начала полномасштабного вторжения России Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали украинскую экономику.

"Сегодня мы расширяем наше сотрудничество в восстановлении Украины. Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д.", - отметил вице-премьер.

В ведомстве также отметили, что кроме этого, меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по использованию специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund". А также кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).

Кроме того, стороны будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи для Украины на сумму около 100 миллионов евро.

Помощь Украине - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, 21 июня во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление.

Также Большая Британия предоставит Украине долгосрочные кредитные гарантии, благодаря которым появится возможность привлечь 3 миллиарда долларов в течение трех лет.