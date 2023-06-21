Также британский премьер заявил о запуске нового технологического моста "Великобритания - Украина".

Великобритания предоставит Украине долгосрочные кредитные гарантии, благодаря которым появится возможность привлечь 3 миллиарда долларов в течение трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак во время конференции по восстановлению Украины, которая началась в Лондоне.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины. В течение 3 лет мы предоставим длинные гарантии на 3 миллиарда долларов", - сказал он.

Также Сунак проанонсировал запуск нового технологического моста "Великобритания - Украина", который поможет ускорить инвестиции в поддержку зеленой энергии и других отраслей.

Конференция по восстановлению Украины в Лондоне

Как сообщал УНИАН, конференция по восстановлению Украины пройдет в Лондоне 21 и 22 июня. В течение первого дня планируют обсудить быстрое восстановление разрушенной инфраструктуры и долгосрочное восстановление, инвестиции в человеческий капитал, восстановление и послевоенное развитие энергетики, реформы и страхование частных инвестиций.

Во второй день будут обсуждать послевоенное восстановление жилья, гуманитарное разминирование, цифровую реконструкцию и развитие технологического сектора.

Среди представителей украинской власти на конференции будут премьер-министр Денис Шмыгаль, министр экономики Юлия Свириденко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и другие представители правительства.

Вас также могут заинтересовать новости: