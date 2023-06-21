Более $520 млн из этой помощи пойдут на восстановление энергосетей Украины и преодоление монополии в этой сфере.

США предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время своего выступления госсекретарь подчеркнул, что восстановление - это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, защищенной, независимой страны, полностью подключенной к Европе с демократией, которая руководствуется верховенством права.

"Каждая инвестиция, которую мы делаем, сближает украинцев с этой реальностью. И сегодня я объявляю, что при поддержке Конгресса США мы предоставим более $1,3 млрд дополнительной помощи для достижения этой цели. Мы проинвестируем более $520 млн, чтобы помочь Украине переформировать энергосети, треть из которых была уничтожена Россией. Мы поддерживаем реформы украинского энергорынка по борьбе с монополией, и будем способствовать инвестициям, чтобы помочь Украине стать одним из основных экспортеров энергетики", - заявил Блинкен.

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Он также отметил, что США будут способствовать усилению надлежащего управления и подотчетности по оказанной помощи антикоррупционным учреждениям, гражданскому обществу и свободной прессе.

"Чрезвычайно важно, чтобы эти беспрецедентные ресурсы, которые мы предоставляем, должным образом управлялись", - добавил госсекретарь.

Финансовая помощь США

Заявление Блинкена о помощи является уже вторым за последнее время объявлением о новой финансовой помощи от США.

20 июня заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон переоценил стоимость военной помощи Украине на $6,2 млрд. Речь идет об уже оказанной в 2022-2023 годах помощи.

В одном из последних сообщений Пентагона говорится, что ведомство заключило контракт с оборонной компанией Raytheon на производство ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM на сумму $1,1 млрд. Отмечается, что часть этих ракет передадут более 15 странам, в том числе Украине.

Предположительно, что до конца этого года Пентагон может объявить о предоставлении дополнительной военной помощи для Украины за счет "высвобожденных" средств. Если это произойдет, в пакет этой помощи могут уже войти и ракеты AMRAAM.

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