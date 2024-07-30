Сергей Марченко отметил, что Киеву необходимо дополнительно миллиарды.

Война в Украине будет продолжаться и в следующем году. Киеву дополнительно понадобиться около 15 миллиардов долларов.

"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер", - заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, дополнительные потребности на 2025 год оцениваются в 12-15 миллиардов долларов. При этом он отметил, что Украина повышает налоги, чем дает сигнал партнерам и критикам, которые считают вклад Киева недостаточным.

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"Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", – объяснил Марченко.

Бюджет Украины во время войны - послдение новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что расходы государственного бюджета Украины значительно превышают доходы, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке международных партнеров.

По его словам, за первые 2 месяца этого года в общий фонд госбюджета поступило 305 млрд грн налогов и сборов, а также грантов от партнеров, а расходы составили 424 млрд грн.

Киев надеется на получение замороженных активов РФ или хотя бы доходов с них, и иностранные партнеры ведут переговоры о возможности их предоставления Украине.

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