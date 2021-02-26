Размер пенсии для лиц, уволенных с военной службы рассчитывается индивидуально и зависит от оклада военнослужащего в период выполнения должностных обязанностей, его звания, срока службы, вида и места несения службы.

Кабинет министров принял постановление об индексации пенсий в Украине с 1 марта на 11%, однако, есть ряд категорий пенсионеров, на которых повышение не распространяется.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров. В частности повышение выплат не коснется военных пенсионеров.

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Как говорится в законопроекте о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы № 2141, пенсия для военных пенсионеров и приравненных к ним лиц начисляется в Украине по отдельной методике.

Почему не повысят пенсии военным

В качестве базы при начислении пенсии военным пенсионерам берутся зарплаты действующих военных тех же (или сходных) категорий. То есть, военные пенсии необходимо пересчитывать одновременно с повышением денежного довольствия действующих военнослужащих.

В 2020 г. денежное обеспечение действующих военных не повышалось. Следовательно, повышения пенсий формально ожидать не приходится.

Ранее пенсии военным повышались директивно – постановлением Кабинета министров (в 2019 и 2020 годах).

Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы № 2141, призванный системно урегулировать этот вопрос. Законопроект был зарегистрирован в сентябре 2019 года. 3 декабря 2020 года прошел первое чтение.

Этот законопроект предусматривает, что максимальная пенсия военнослужащих в отставке будет повышена с 70 до 90% от действующего денежного обеспечения на соответствующих должностях.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что норма о 70% действует с 2016 года, и это создает дискриминацию в пенсионных выплатах между военными пенсионерами разных лет.

По оценке авторов законопроекта, повышение пенсий военным потребует дополнительных расходов в 14,8 млрд грн в год (на весь 2021, если бы пенсии повысили с 1 января). Согласно расчетам Министерства социальной политики, дополнительные расходы составят 2 млрд грн в месяц.

Виды пенсионного обеспечения военных

Предусмотрены три вида пенсионного обеспечения военнослужащих:

- за выслугу лет (назначается лицам офицерского состава, прапорщикам и мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, при наличии выслуги на военной службе, службе в органах внутренних дел и государственной пожарной охране, службе в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины);

- пенсия по инвалидности (назначается военнослужащим в случае установления инвалидности в период прохождения военной службы или в других установленных законодательством, случаях);

- пенсия в случае потери кормильца (назначается нетрудоспособным членам семей военнослужащих в случае смерти лица, имевшего право на пенсию).

Размер пенсии для лиц, уволенных с военной службы рассчитывается индивидуально и зависит от оклада военнослужащего в период выполнения должностных обязанностей, его звания, срока службы, вида и места несения службы.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Автор: Елена Коваленко