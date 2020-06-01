"Минус" внешней торговли Украины сократился в 33 раза
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-апрель 2020 года сведен с дефицитом 80 миллионов долларов, что в 33 раза ниже показателя годом ранее.
Читайте такжеПлатежный баланс Украины сведен с профицитом $577 миллионов
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился на 55% - с 3,285 до 1,469 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 2 раза – с 626 миллионов долларов до 1,389 миллиарда долларов.
Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.
В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram