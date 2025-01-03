Трогательная история Евгения Ломского тронула и шокировала не только украинцев, но и весь мир.

Украинский ветеран, экс-боец 93 омбр "Холодный Яр", который потерял конечность в результате боевых действий в Донецкой области, Евгений Ломский лишен средств к существованию. Мужчина в военной форме стоит на Крещатике с табличкой "Голодаю", собирая пожертвования на жилье и еду.

Мужчина рассказал свою историю на видео, которое появилось в интернете, а накануне Нового года агентство Al-Jazeera опубликовало тяжелую историю жизни и ранения Ломского в статье под названием "Брошенные: украинские ветераны войны, которые воевали с Россией, чувствуют себя отвергнутыми, забытыми".

Евгений Ломский - мариуполец, бывший сталелитейщик. В 2015 году он добровольцем ушел на фронт и стал сапером в ВСУ. Мужчина говорит, что не имеет семьи, поскольку "9 лет был женат на армии". 17 сентября 2023 года вблизи населенного пункта Клещеевка Лосский подорвался на мине и потерял ногу.

В 2024 году бригада "Холодный Яр" уволила Евгения со службы, но ни выплат, ни официального статуса ветерана войны он не получил. Поэтому ветеран на костылях ходит по Крещатику и собирает деньги на еду и жилье, которое арендует в столице.

"Мы ехали, начались сумерки. Я услышал внезапный взрыв и понял, что моя нога повреждена", - рассказал Ломский.

Затем Евгений лечился в нескольких госпиталях. Врачи удалили из его тела осколки и ампутировали голень для будущего протеза. Евгения выписали в середине июля 2024 года, но он до сих пор не может получить официальный статус ветерана войны.

Бригада обещала ему выплаты и возмещения в пределах трех лет. Сейчас продолжаются судебные процессы, а пока лишенный средств к существованию ветеран просит денег в центре столицы, чтобы выжить.

Ломский объяснил, что документальные проблемы начались с ошибки в написании его имени в неполном комплекте документов об увольнении, выданных воинской частью А1302.

Сейчас мужчина с адвокатом пишет жалобы в Верховную Раду Украины и в Министерство обороны, чтобы решить ситуацию быстрее. Впрочем, пока утешительных новостей нет из-за бюрократии.

С лета 2024 года Ломский получил только один ответ от парламентской комиссии по делам ветеранов. Комиссия направила его запрос в воинскую часть, чтобы та провела собственное расследование.

"Такие случаи многочисленны и регулярны. Раньше они воевали с оружием в руках, а теперь вынуждены бороться с бюрократией, пытаясь получить то, что им должны", - прокомментировал адвокат Ломского.

В видео случайному прохожему Ломский рассказал, что борется за свой статус ветерана, но все тщетно. Пока ему приходится просить денег у людей с табличкой "Голодаю". Ветеран жалуется:

"Мне надо на что-то жить. Государство не обеспечило меня жильем, я ВПЛ, меня поставили на учет улучшения жилищных условий. Сказали, что это не точно, но возможно в течение трех лет мне выплатят денежную компенсацию на покупку жилья. В крайнем случае - нет".

Голос за кадром говорит, что эмоции от этой ситуации переполняют. Автор видео показывает, что Ломский стоит на Крещатике - в самом сердце Киева. Во время записи к нему подходят люди и помогают финансово.

Поддержка ветеранов в Украине

В настоящее время в Украине насчитывается почти миллион ветеранов, а в будущем их количество может вырасти до 5 млн, заявила депутат Ирина Никорак. По ее словам, с учетом нынешней демографической ситуации это будет составлять примерно 20-25% населения.

Как говорится в статье УНИАН, по результатам исследования сайта по поиску работы Work.ua, чуть меньше половины (46%) опрошенных компаний уже имеют ветеранов среди своих работников. Больше всего компаний, где работают бывшие воины - это представители среднего и крупного бизнеса в области строительства, транспорта и здравоохранения.

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