Вся прибыль от продажи монеты будет использована в помощь Украине.

Ватикан выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", - отметил он.

Юраш добавил, что прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 евро каждая) будет использована для помощи Украине.

Монеты, посвященные Украине:

5 мая 2022 года Эстония заявила, что выпустит монету"Слава Украине". Это первый случай, когда в дизайне эстонской монеты будет использован иностранный текст.

10 мая в США выпустили серебряные инвестиционные монеты (номиналом 1 доллар) с украинской символикой.

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