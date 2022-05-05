Это первый случай, когда в дизайне эстонской монеты будет использован иностранный текст.

Центральный банк Эстонии выпустит двухевровую монету, посвященную Украине.

Как сообщила пресс-служба эстонского центробанка, это первый случай, когда в дизайне эстонской монеты будет использован иностранный текст - "Слава Украине".

"Мы хотели, чтобы монета, посвященная Украине и свободе, появилась как можно быстрее, и чтобы дизайн разработал кто-то из украинцев. Молодые украинские студенты, профессор Ивар Сакк и Эстонская академия искусств помогли нам реализовать этот замысел", - цитирует руководителя Центробанка Эстонии Мадиса Мюллерпреса пресс-служба.

Отмечается, что дизайн монеты уже утвердил наблюдательный совет Центробанка, но еще должна одобрить Европейская комиссия и страны Европейского Союза. Его создала украинка - студентка Дарья Титова, которая выехала из Харькова из-за войны и сейчас учится в Эстонской академии искусств.

Монета поступит в обращение ближе к концу 2022 года, но уже с лета будет в продаже в монетных наборах, которых изготовят 40 тысяч. Цену набора определят перед выпуском в продажу. Вырученные средства Центробанк Эстонии передаст украинскому Нацбанку. Всего планируют выпустить 2 миллиона таких монет.

Кроме того, как сообщается в релизе, выпустить посвященные Украине евровые монеты планируют центральные банки Литвы и Латвии.

Ранее УНИАН писал, что Национальный банк Украины начинает работу над созданием первой памятной монеты из серии, которая расскажет миру о героическом сопротивлении украинцев российским захватчикам.

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