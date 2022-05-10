На реверсах обеих монет изображена женщина, которая воплощает образ Свободы.

В США выпустили серебряные инвестиционные монеты (номиналом 1 доллар) с украинской символикой. Героическая борьба Украины получила еще одно нумизматическое воплощение.

Об этом сообщается на странице музея денег Национального банка Украины в Facebook.

"Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года выпуска – среди монет, которые увековечивают мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет", - говорится в сообщении.

Обе монеты похожи по дизайну. На реверсах изображены женщины, которые воплощают образ свободы. Их создали по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Свобода, что идет". Этот дизайн изначально использовали для разменной монеты США номиналом в 50 центов, ее чеканили в период 1916-1947 лет.

На реверсе первой монеты изобразили женщину в цветочном венке, вокруг нее развевается сине-желтый флаг. А на второй монете - женщина в одежде цветов украинского флага, она идет по подсолнечном полю. Кроме этого, из подсолнухов и букет и венок Свободы.

"Подсолнух издавна считается украинским символом любви к Родине. Когда солнце садится, подсолнух грустно опускает головку - так и человек на чужбине скучает по родной земле. Как подсолнечник поднимается к Солнцу, так и человек своими мыслями и делами всегда связан со своей Родиной. Как солнце для подсолнечника - единственный и незаменимый ориентир, так и для человека Отечество – самая большая ценность. Соцветия подсолнуха стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям и символическим воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа", - рассказали в Музее денег НБУ.

На аверсе обеих монет можно увидеть американского орла, которого изобразили в полете. Одна монета получила разноцветный дизайн, а другая - классическое изображение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония выпустит монету"Слава Украине". Это первый случай, когда в дизайне эстонской монеты будет использован иностранный текст.

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