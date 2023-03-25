Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому депутату о конфискации его активов на основании пункта 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Об этом говорится в сообщении на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Как говорится в сообщении, решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные право распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилой дом; нежилые здания; транспортное средство; корпоративные права.

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Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых уточнила в Facebook, что речь идет о конфискации активов российского депутата Леонида Бабашова в связи с ратификацией договоров с так называемыми ЛНР и ДНР и законов, направленных на легализацию аннексии Крыма.

Война в Украине и конфискация активов агрессора

В апреле 2022 года в Конгрессе США приняли законопроект о конфискации активов РФ для помощи Украине.

20 мая 2022 года Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. Президент предложил создать специальный фонд для выплаты компенсации всем украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

По состоянию на ноябрь 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов.

По состоянию на 10 марта 2023 гоа сообщалось о том, что ЕС разыскивает €115 миллиардов российских активов, чтобы их заморозить.

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