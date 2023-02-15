Заметнее всего в январе уменьшились объемы оплат гаджетов и бытовой техники - на 31%.

В январе украинцы на 4% меньше, чем в декабре оплачивали покупки картам в сети торговых терминалов "ПриватБанка".

Как сообщила пресс-служба банка, снижение объемов безналичных оплат в январе составляет 16% и обусловлено традиционным снижением покупательской активности после новогодних и рождественских праздников.

"После новогодних праздников украинцы меньше покупали продуктов питания - на 14% по сравнению с декабрем 2022 года. Заметнее всего в январе упали объемы оплат гаджетов и бытовой техники - на 31%, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии упали на 24%. Меньше, чем в декабре в первый месяц года украинцы покупали горючего - на 19%", – говорится в сообщении.

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Впрочем, как отметили в "ПриватБанке", в январе украинцы больше покупали лекарств - на 1,5%.

Вместе с тем расходы на кафе и рестораны в январе почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

На что украинцы тратят деньги во время войны

Исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua свидетельствовало о том, что по состоянию на 15 октября 2022 года каждому третьему украинцу ежемесячно не хватает денег до зарплаты, а каждый четвертый тратит на пищевые продукты до 60% своего бюджета.

Отмечалось, что из-за потери работы и сокращения заработных плат, особенно на территориях активных боевых действий, с "внезапной бедностью" столкнулись даже представители среднего класса. На снижение доходов населения повлиял ряд факторов: потеря работы, сокращение зарплат, инфляция и девальвация.

Также исследование экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.uа свидетельствовало о том, что украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

В октябре 2022 года украинцы уменьшили расходы на одежду, обувь, электронику и бытовую технику, при этом больше платили карточками за топливо.

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