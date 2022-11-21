В условиях отключения электричества граждане все чаще пользуются услугой получения наличных денег на кассах торговых точек через POS-терминалы.

Украинцы в октябре уменьшили расходы на одежду, обувь, электронику и бытовую технику, при этом больше платили карточками за топливо. Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"В целом в октябре украинцы больше платили картами за топливо – объемы безналичных оплат на АЗС возросли за месяц на 12,7%, и еду – на 3,5%. Меньше покупали в октябре одежды, обуви и других промышленных товаров – на 5,7%, а также электроники и бытовой техники – на 5%", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в условиях отключения электричества граждане все чаще пользуются услугой получения наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы.

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Как сообщил член правления по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, в октябре при почти неизменном по сравнению с сентябрем общем объеме оплат картами, украинцы получили наличности в кассе на 12% больше – на 1,6 млрд грн.

"Именно эта услуга в условиях аварийных отключений электричества и воздушных тревог позволяет миллионам людей по необходимости получать наличные без лишней опасности на поиск банкомата или банковского отделения", - сказал Заиграев.

На что украинцы тратят деньги во время войны - исследование

Исследования экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua свидетельствует, что каждому третьему гражданину Украины ежемесячно не хватает денег до зарплаты, а каждый четвертый тратит на пищевые продукты до 60% своего бюджета.

Отмечалось, что из-за потери работы и сокращения заработных плат, особенно на территориях активных боевых действий, с "внезапной бедностью" столкнулись даже представители среднего класса. На снижение доходов населения повлиял ряд факторов: потеря работы, сокращение зарплат, инфляция и девальвация.

Также исследование экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.uа свидетельствовало, что украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

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