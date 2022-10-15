На благотворительность и донаты часть зарплаты тратит 28% опрошенных граждан.

Каждому третьему гражданину Украины ежемесячно не хватает денег до зарплаты, а каждый четвертый тратит на продукты питания до 60% своего бюджета.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Из-за потери работы и сокращения заработных плат, особенно на территориях активных боевых действий, с "внезапной бедностью" столкнулись даже представители среднего класса. Каждому третьему гражданину ежемесячно не хватает денег до зарплаты. На снижение доходов украинцев повлиял ряд факторов: потеря работы, сокращение зарплат, инфляция и девальвация, которые повлекли за собой повышение цен и увеличение расходов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что каждый четвертый тратит на продукты питания до 60% своего бюджета, еще 15% украинцев отмечают, что на еду уходит более 60% ежемесячного бюджета.

Согласно исследованию, треть граждан сталкивается с ежемесячной нехваткой средств. О том, что денег регулярно не хватает до зарплаты, говорят 36% специалистов. Еще 30% опрошенных специалистов отмечают, что им время от времени не хватает ежемесячного дохода до следующей зарплаты.

Почти половина из тех, кто почувствовал снижение дохода и нехватку средств, связывает это с войной. 18% украинцев сталкивается с критическим снижением дохода и нехваткой денег до зарплаты в последний год-полтора. Только каждый пятый специалист получает зарплату, которой хватает на все нужды.

"Украинцы определили две основные категории, на которые тратится их зарплата. Это продукты питания и коммунальные платежи. У многих после этих расходов не хватает денег на другое", - говорится в исследовании.

Много домохозяйств тратит часть семейного бюджета на транспорт, медицину, детей, одежду и обувь. Интересно, что на благотворительность и донаты часть зарплаты тратит 28% опрошенных граждан. Эта статья расходов в современном обществе имеет большее значение, чем образование и выплаты кредитов. На выплату кредитов и образование часть зарплаты регулярно тратит меньшая часть украинцев, 26% и 14% соответственно. Трудное финансовое положение требует многих людей экономить на досуге и образовании, медицинском обеспечении, технике и косметике.

"О низком уровне доходов украинцев говорит показатель доли семейного бюджета, которая тратится на продукты питания. Чем выше доля расходов на еду, тем ниже уровень благосостояния граждан. Каждый четвертый украинец тратит на продукты питания примерно 40%, более 60% семейного бюджета уходит на еду в 14,5% опрошенных украинцев. Для сравнения - американцы и британцы тратят на эту статью 6-7% своего бюджета", - сообщили в grc.ua.

Данные получены в результате исследования, проведенного кадровым порталом grc.ua в августе-сентябре 2022 года. В опросе приняли участие 2600 украинцев, сотрудников компаний различных отраслей во всех регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.uа, украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

По состоянию на начало августа, по данным Государственного центра занятости, в Украине официально было зарегистрировано 293 тыс. безработных.

21 апреля Верховная Рада приняла закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуры, внутренне перемещенным лицам (ВПО), которые не имеют документов. Кроме того, урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПЛ, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.

Вас также могут заинтересовать новости: