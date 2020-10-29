Ранее в Украине стать банкротом могло лишь юридическое лицо или ФЛП.

В Украине впервые признали человека банкротом, такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года. Раньше стать банкротом могло лишь юридическое лицо или ФЛП.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Опендатабот, платформу для работы с открытыми данными.

"В октябре прошлого года вступил в силу новый Кодекс Украины по процедурам банкротства. С момента введения в действие нового Кодекса было открыто 142 дела о банкротстве.

27 июля 2020 года первое дело дошло до завершения: суд признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке. Об этом содержится соответствующее решение в Едином государственном реестре судебных дел", - говорится в сообщении.

"Суд создал прецедент, согласно которому, украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может по комфортному графику погасить долги и не потерять свое имущество", - заявил соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян, который сопровождал дело первого банкрота-физического лица в Украине.

"У украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Раньше обанкротиться в Украине могли только юрлица и флп, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не имели возможности погасить долги могли остаться в прямом смысле без ничего. Практика банкротства помогает выйти из затруднительного положения и решить проблему адекватно", - добавил он.

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Автор: УНИАН