Ожидается, что после реализации этих проектов будет создано более 520 новых рабочих мест.

В рамках шестой волны реализации программы "Власна справа" проекта "еРобота" 211 заявителей получат микрогранты на общую сумму 49,78 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Ожидается, что после реализации этих проектов будет создано 524 новых рабочих места.

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В министерстве отметили, что программа "Власна справа" на сегодня является наиболее популярной среди всех грантовых программ в рамках проекта "еРобота". Она предусматривает предоставление микрогрантов до 250 тыс. грн для малого бизнеса и микробизнеса с условием создания одного или двух рабочих мест в зависимости от размера гранта.

"Несмотря на то, что реализация "Власна справа" длится уже три месяца, спрос на нее со стороны бизнеса не уменьшается. Предприниматели продолжают писать бизнес-планы и подавать заявки на участие в программе. Сейчас Государственный центр занятости определил победителей шестой волны, до 2 октября идет подача заявок на седьмую волну программы, а восьмая волна начнется с 3 октября. Правительство выделяет средства на эти программы и призывает бизнес в свою очередь использовать такую возможность для расширения и создания новых рабочих мест", - сказала министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики напоминают, что программа предоставления грантов для бизнеса "еРобота" началась 1 июля, и уже определены победители шести волн, каждая из которых длится две недели.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр Денис Шмигаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "еРобота".

По словам Юлии Свириденко, правительственная грантовая программа "еРобота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

В 2023 году правительственная программа "еРобота" потребует финансирования в размере не менее чем 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.

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