В Украине стали чаще подделывать гривню - Нацбанк

Количество поддельных гривневых банкнот в 2019 году выросло до 2,9 штуки на 1 миллион настоящих банкнот.

Количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2019 году выросло до 2,9 штуки на 1 миллион настоящих купюр с 2,5 штуки в 2018 году, но показатель остается стабильно низким.

Читайте такжеГраждане не могут получить фальшивые деньги в банке - эксперт

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в странах Евросоюза в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 штук поддельных банкнот евро.

По оценкам НБУ, из-за усиленной системы защиты обновленных банкнот чаще всего в 2019 году подделывали купюры старого образца - номиналом 500 гривень образца 2006 года и 100 гривень образца 2005 года.

Отмечается, что в основном изъятые из обращения поддельные банкноты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.

Выявленные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций.

Подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

Что касается иностранной валюты, чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналами 100 долларов США, 50 и 500 евро.

В НБУ напомнили, что, в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот, граждане могут обращаться в банки, которые передают банкноты для экспертизы регулятору. По результатам такой экспертизы, проводимой бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму банкнот национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения стоимости, а об их изъятии Нацбанк сообщает в полицию.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в августе-сентябре 2019 года зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.