До нового назначения Андрей Коваленко занимал должность заместителя руководителя ЦПД при Совете нацбезопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Об этом говорится в указе главы государства.

"Назначить Коваленко Андрея Валерьевича руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в указе президента.

Ранее Зеленский издал указ, которым разрешил занимать должность руководителя Центра противодействия дезинформации военным.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко - эксперт по информационным технологиям, PR-консультант. В 2012 году окончил обучение в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности "социология". Трудовую деятельность начал в конце 2010 года как журналист. Работал в изданиях "Сегодня", "Комментарии", впоследствии занимал должность редактора сайта телеканала "Эспрессо".

С 2015 года Коваленко работал редактором, первым заместителем главного редактора, а затем - главным редактором сайта Depo.ua.

С 2018 года как эксперт в вопросах информационных технологий новый глава Центра противодействия дезинформации участвовал в форумах польского Института восточноевропейских исследований. С мая 2020 года он занимал должности специалиста по коммуникациям в Государственном агентстве рыболовства и Государственной инспекции городского планирования. Кроме того, он возглавлял медийное направление в избирательном штабе партии "Слуга народа" Борщаговской ОТГ.

В последнее время Коваленко занимал должность заместителя руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. Является лейтенантом ВСУ.

Информационная война

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как одержать победу в информационной войне с Россией. По его словам, одержать победу может только разум и аналитика, "возможность просто не верить, не доверять вслепую, а все проверять".

Также УНИАН сообщал, что Россия использует американских знаменитостей для дезинформации.

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