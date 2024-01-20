Предусмотрен ряд оснований для назначения внеплановых проверок.

Документальные внеплановые проверки не предусмотрены планом работы налогового органа. Однако налоговики могут их провести при наличии хотя бы одного из оснований, определенных п. 1 ст. 78 Налогового кодекса, сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

В частности, Налоговый кодекс предусматривает такие основания:

получена информация о нарушении налогоплательщиком валютного, налогового и другого не урегулированного Налоговым кодексом законодательства, если не предоставит объяснения и документальные подтверждения на обязательный письменный запрос контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;

налогоплательщиком не подано в установленный законом срок налоговую декларацию, расчеты, отчетность для налогового контроля за трансфертным ценообразованием, если их представление предусмотрено законом;

контролирующему органу представлен уточняющий расчет по соответствующему налогу за период, который проверялся;

выявлена недостоверность данных, содержащихся в налоговых декларациях, если налогоплательщик в течение 15 рабочих дней не предоставит объяснения и документальные подтверждения на письменный запрос контролирующего органа;

подано возражение к акту проверки и/или дополнительные документы или жалобу на принятое по ее результатам налоговое решение, в которых требуется полный или частичный пересмотр результатов проверки или отмена решения, если налогоплательщик ссылается на обстоятельства, которые не были исследованы.

В ГНС отметили, что о проведении документальной внеплановой проверки принимает решение руководитель налогового органа (его заместитель или уполномоченное лицо). Для этого оформляют приказ.

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Право на проведение такой проверки предоставляется только в случае, когда налогоплательщику до начала проведения вручают в установленном порядке копию приказа.

В налоговой также напомнили, что в налоговое законодательство внесен ряд изменений в связи с введением военного положения.

Ведение бизнеса в Украине

Ранее УНИАН писал, что штрафы за неиспользование бизнесом кассовых аппаратов в разы превысили довоенный уровень по итогам неполного 2023 года, декабря-ноября. Государственная налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушения при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО) на 1,65 млрд грн.

С тем спрос украинского бизнеса на кредиты уменьшается. В то же время юридические лица активнее накапливают деньги на банковских счетах. По итогам 2023 года объем предоставленных юрлицам кредитов уменьшился на 2%, до 757,5 млрд грн. однако в прошлом году зафиксирован резкий рост сбережений на депозитах юрлиц – на 41%, до 1,3 трлн грн (гривна + валюта).

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