По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле увеличилось на 2,7% без учета сезонной корректировки и уменьшилось на 3,2% - с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в апреле 2021 года в годовом выражении – к апрелю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 13%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в апреле в годовом выражении увеличилось на 12,5%.

Читайте такжеВВП Украины в первом квартале снизился на 2% - Госстат

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле увеличилось на 2,7% без учета сезонной корректировки и уменьшилось на 3,2% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле этого года рост производства по сравнению с апрелем 2020 года составил 6,6%, в перерабатывающей промышленности наблюдался рост на уровне 17%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство выросло на 6,5%.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления выросло на 25,2%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 103%.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 28,6%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования наблюдалось падение – на 0,3%.

Предыдущие показатели

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2021 года снизился на 2%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий