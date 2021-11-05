Монета номиналом 10 грн из сплава на основе цинка будет выпущена тиражом 1 млн штук.

Национальный банк Украины с 11 ноября вводит в обращение новую памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Посвящена отдельному роду войск, которые относятся к силам немедленного реагирования Вооруженных Сил Украины и характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий, предназначенном для быстрого развертывания с целью ведения наступательных, штурмовых действий, прикрытия отдельных направлений, а также охвата противника по воздуху, ведения боевых действий в его тылу", - говорится в сообщении.

Монета номиналом 10 грн из сплава на основе цинка будет выпущена тиражом 1 млн штук.

Читайте такжеМонету с "мистической силой" номиналом в гривну продают за 100 тысяч (фото)Отмечается, что на аверсе монеты размещены: вверху надпись – УКРАИНА, под которым малый Государственный Герб Украины и нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ; в центре на зеркальном фоне – эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ; номинал 10 и графический символ гривны, год чеканки монеты – 2021; надпись – ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫЕ ВОЙСКА ВСУ; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный банк Украины введет в обращение новую памятную монету. Она будет посвящена "Хотинской битве".

Автор: Екатерина Жирий