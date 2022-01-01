В нашей стране теперь иначе будут начислять ставку акцизного сбора.

В Украине с 1 января 2022 года акцизная ставка на алкоголь повысилась в среднем на 5%.

Повышение предусмотрено законом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№5600).

Согласно этому документу, изменена не только ставка акцизного сбора, но и сама система ее расчета.

Теперь "пивной акциз" будет зависеть от количества этилового спирта в напитке и составит 59,82 грн за каждый литр спирта в пиве.

Читайте такжеВ Раде назвали причину существенного повышения акциза на алкоголь (видео)К примеру, раньше акциз на пиво любой крепости составлял 2,78 грн. Теперь для напитка с содержанием спирта 4% акциз будет 2,39 грн, а с содержанием 8% – 4,88 грн. То есть, акциз на слабоалкогольное пиво уменьшится на 39 копеек, а на крепкое – возрастет на 2,10 грн.

Для водки, коньяка, вина и других видов алкоголя акциз также возрастет. Повышение составит в среднем 5%.

В связи с ростом акциза ожидается подорожание алкогольных напитков.

Напомним, Кабинет министров 2 июня зарегистрировал в Раде законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", его называют "ресурсным".

Парламент 1 июля одобрил документ в первом чтении. Против законопроекта выступили ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

Рада 30 ноября приняла документ во втором чтении.

Документом, в частности, предусмотрено повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

В Раде зарегистрирован ряд проектов постановлений, которые блокируют возможность подписания "ресурсного" законопроекта.

Позже стало известно, что в Украине с 1 января 2022 года акциз на водку, вино и коньяк в среднем повысится на 5%. В связи с ростом акциза ожидается подорожание алкогольных напитков.

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