Рост цен на алкогольные напитки предусмотрен законопроектом №5600.

В Украине с начала 2022 года вследствие повышения акцизной ставки вырастут цены на алкоголь. В частности, бутылка пива с 8% содержания алкоголя подорожает более чем на 2 гривни.

Об этом сообщают эксперты портала AgroTrend.

"Рост цен на алкоголь станет следствием изменений, предусмотренных законопроектом №5600. В соответствии с этим документом изменится не только размер акцизной ставки, но и сама система ее расчета", - говорится в сообщении.

Согласно новым расчетам, акциз на слабоалкогольное пиво снизится на 39 коп., а на крепкое вырастет на 2,10 грн. Это обусловлено новым правилом расчета "пивного акциза", который будет зависеть от количества этилового спирта в алкогольном напитке. Акциз одного литра спирта в составе пива составит 59,82 грн.

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Для водки, коньяка и вина, по словам экспертов, акциз также повысится в среднем на 5%.

"Ресурсный" законопроект в Украине

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект 1 июля в первом чтении. Против этого законопроекта выступали ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

30 ноября Рада приняла "ресурсный" законопроект во втором чтении.

Этот документ, в частности, предусматривает повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Сейчас в парламенте зарегистрирован ряд проектов постановлений, которые блокируют возможность подписания "ресурсного" законопроекта.

Автор: Алёна Кириченко