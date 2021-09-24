Политолог з Германии рассказал, какие необычные налоги платят жители этой страны.

На фоне возможного голосования в парламенте так называемого "ресурсного" законопроекта в Украине заговорили о необычных налогах, которые в настоящее время платят жители Германии.

Так, в эфире ток-шоу "Право на владу" о них рассказал политолог из Германии Дмитрий Стратиевский.

В частности, одним из таких является налог на дождевую воду, который обязаны платить жители частных домов. Эксперт назвал две его "логики".

"Первое - дождевая вода может быть использована в различных целях на личном приусадебном участке, второе - дождевая вода служит нагрузкой канализационной системы, которая в коммунальной собственности, поэтому должен быть уплачен соответствующий налог", - пояснил Стратиевский.

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Он также рассказал о "налоге на солидарность", который был введен после объединения Германии. С 2021 года, по словам политолога, его платят жители с высоким доходом. Ранее его платили все, кроме тех, кто получает минимальную зарплату.

Также он подтвердил, что немцы платят налоги на домашних животных (в зависимости от из размера и опасности), холостяков. "Бездетные еще платят дополнительные взносы в медицинские кассы и кассы страхования на случай инвалидности", - добавил Стратиевский.

Как сообщал УНИАН, вскоре в Украине вырастет налог на жилье - летом 2022 года украинцы заплатят за свои квартиры на 21% больше налогов, чем в 2021 году.

Автор: Юрий Годован