Налог должны будут платить исключительно собственники жилья.

Летом 2022 года украинцы заплатят за свои квартиры на 21% больше налогов, чем в 2021 году.

Это следует из Налогового кодекса Украины.

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Сколько и за что будем платить:

В 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 квадратов вырастет с 2 832 грн до 3600 грн.

Размер налога рассчитывается исходя из размера минимальной зарплаты за тот год, за который платится налог.

За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году это 70,8 грн, а в – 2022-м уже 90 грн.

Платить нужно только за лишнюю площадь (для квартиры за каждый квадрат выше 60 метров, а за дом – выше 120 квадратов).

Кто заплатит больше всех:

Тот, у кого метраж квартиры превышает 300 кв.м. Владельцам такого жилья придется заплатить налог в размере 25 тыс. грн.

Такую же сумму заплатят владельцы частных домов общая площадь которых превышает 500 кв.м.

Кто должен будет платить:

Налог должны будут платить исключительно собственники жилья;

сумма налога никоим образом не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме;

налог платится один раз в год тем человеком, на кого оформлен лицевой счет;

в случае, если лицевой счет разделен на несколько совладельцев и даже после разделения счета метраж превышает установленные нормы, налог должен будет заплатить каждый из совладельцев. Налог будет начисляться исключительно на метры, превышающие установленную норму;

если лицевой счет разделен, каждый из совладельцев платит налог исключительно за свою долю;

если квартира или дом находятся в совместной собственности, но лицевой счет не разделен, налог должен будет уплатить один из собственников по согласию всех сторон.

Кто считается собственником избыточного жилья:

собственники одной или нескольких квартир, суммарная площадь которых превышает 60 кв. м;

собственники одного или нескольких жилых домов, суммарная площадь которых превышает 120 кв. м;

собственники разных типов недвижимости (квартира и дом) суммарная площадь которых превышает 180 кв. м.

Налог на какие объекты не нужно платить:

объекты недвижимости, находящиеся в собственности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, созданных ими в установленном порядке, которыек полностью содержатся за счет соответствующего государственного бюджета или местного бюджета и являются неприбыльными;

объекты, расположенные в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенные Законом, в том числе их части;

здания детских домов семейного типа;

общежития;

жилую недвижимость непригодную для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанную такой согласно решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины;

объекты жилой недвижимости, в том числе их части, принадлежащие детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, признанным такими в соответствии с Законом, детям с инвалидностью, воспитываемым одинокими матерями (родителями), но не более одного такого объекта на ребенка;

объекты нежилой недвижимости, использующиеся субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность во временных сооружениях для осуществления предпринимательской деятельности и/или в малых архитектурных формах и на рынках;

здания промышленности, отнесенные к группе "Здания промышленные и склады" (код 125) Государственного классификатора зданий и сооружений ДК 018-2000, используемые по назначению в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, но не сдаются их владельцами в аренду, лизинг, заем;

объекты жилой и нежилой недвижимости, находящиеся в собственности общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, (приюты, интернаты, больницы и т.п.), кроме объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и/или хозяйственная деятельность;

здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и источников финансирования, которые используются для предоставления образовательных услуг.

объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных детских санаторно-курортных заведений и заведений оздоровления и отдыха детей. В случае исключения из Реестра неприбыльных учреждений и организаций декларация подается плательщиком налога на протяжении 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций;

объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, центров физического здоровья населения, центров по развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, детско-юношеских спортивных школ, а также центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений всеукраинских физкультурно-спортивных обществ, их местных ячеек и обособленных подразделений, являющихся неприбыльными и включенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. В случае исключения таких учреждений и организаций из Реестра неприбыльных учреждений и организаций декларация подается плательщиком налога на протяжении 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций;

объекты нежилой недвижимости баз олимпийской и паралимпийской подготовки. Перечень таких баз утверждается Кабинетом Министров Украины;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

Когда нужно платить:

Налог начисляется с 1 июля, а оплата производится за прошлый год.

Уплатить налог нужно в течение 30 дней, начиная с 1 июля или в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Если налоговая так и не выслала вам квитанцию, имеет смысл обратиться в налоговый орган по месту регистрации во избежание начисления пени и штрафов.

Сколько раз в год нужно будет платить:

Данный налог нужно платить один раз в год.

Что будет, если не заплатить налог:

Просрочка уплаты налога сроком 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%,

Просрочка платежа на более чем 30 дней увеличит сумму налога на 20%.

Уточнить, нужно ли вам платить налог на недвижимость, можно в налоговом отделении по месту регистрации. Даже если платежка не пришла, это не означает, что налогового обязательства нет.

Кто может не платить налог:

В Киеве семьи бойцов АТО освободили от налога на жилье.

Автор: Елена Коваленко