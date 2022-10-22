Украина успешно завершила первый этап переговоров с МВФ на пути к новой программе.

Миссия Международного валютного фонда по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжения в ближайшие недели работы над обсуждением новой программы.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии МВФ в Украине.

"В мониторинговой программе будут изложены политические намерения власти по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности и представлена оценка потребностей во внешнем финансировании на 2023 год", - сказал глава миссии Гэвин Грей.

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Он отметил, что российское вторжение в Украину, которое началось более семи месяцев назад, принесло огромные человеческие страдания и имело серьезные экономические последствия: реальный валовой внутренний продукт значительно сократился, инфляция резко выросла, торговля была существенно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.

"На этом сложном фоне дискуссии были сосредоточены на последних макрофинансовых событиях и перспективах, бюджете на 2023 год и связанных с ним потребностей во внешнем финансировании, вопросах финансового сектора и сочетании политик для поддержки макроэкономической стабильности", - подчеркнул Грей.

По его словам, украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение в значительной степени макрофинансовой стабильности в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах.

"Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления, поскольку они стремятся привести расходы в соответствие с имеющимся финансированием", - добавил глава миссии МВФ в Украине.

Сотрудничество МВФ и Украины во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

17 октября МВФ начал работу над новой программой с Украиной.

Ранее бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 млрд долларов.

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