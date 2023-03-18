Напомним, военный сбор для финансирования ВСУ в 1,5% от доходов ввели в Украине в 2014 году.

Кабмин урегулировал вопрос о налогообложении доходов украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях во время полномасштабного вторжения РФ.

Как говорится в объяснении Минобороны, военным сбором не будут облагать доходы бойцов на период их участия в боях против российских оккупантов.

Соответствующие изменения в постановление правительства от 30 декабря 2015 г. № 1161 были внесены 17 марта.

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В новой версии постановления определены условия, при которых можно получить льготу по налогообложению военным сбором денежного обеспечения. Эта льгота касается непосредственных участников боевых действий в условиях военного положения.

Для получения льготы нужно предоставить выдержки (копии) приказов командиров (начальников), подтверждающие выплату дополнительного вознаграждения.

Напомним, военный сбор для финансирования ВСУ в 1,5% от доходов ввели в Украине в 2014 году.

Выплаты военным в Украине

В конце февраля 2022 года Кабмин принял соответствующее постановление о зарплате военным, участвующим в боевых действиях, в 100 тысяч гривень в месяц.

Ряду других категорий военнослужащих выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц.

С 1 февраля 2023 года размер дополнительных выплат для военнослужащих будет зависеть от районов их пребывания. 100 тысяч гривень будут выплачивать всем тем, кто выполняет боевые задачи на передовой.

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