Кабмин урегулировал вопрос о налогообложении доходов украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях во время полномасштабного вторжения РФ.
Как говорится в объяснении Минобороны, военным сбором не будут облагать доходы бойцов на период их участия в боях против российских оккупантов.
Соответствующие изменения в постановление правительства от 30 декабря 2015 г. № 1161 были внесены 17 марта.
В новой версии постановления определены условия, при которых можно получить льготу по налогообложению военным сбором денежного обеспечения. Эта льгота касается непосредственных участников боевых действий в условиях военного положения.
Для получения льготы нужно предоставить выдержки (копии) приказов командиров (начальников), подтверждающие выплату дополнительного вознаграждения.
Напомним, военный сбор для финансирования ВСУ в 1,5% от доходов ввели в Украине в 2014 году.
Выплаты военным в Украине
В конце февраля 2022 года Кабмин принял соответствующее постановление о зарплате военным, участвующим в боевых действиях, в 100 тысяч гривень в месяц.
Ряду других категорий военнослужащих выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц.
С 1 февраля 2023 года размер дополнительных выплат для военнослужащих будет зависеть от районов их пребывания. 100 тысяч гривень будут выплачивать всем тем, кто выполняет боевые задачи на передовой.