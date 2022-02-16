Продавец оценил "зеркальную" монету в 36 тысяч гривень.

Житель Одессы выставил на продажу 25-копеечную монету из латуни. Из-за своей особенности она продается по "космической" цене - 36 350 гривень (более $1300).

Информация о товаре размещена на профильном сайте Violity.

Владелец монеты указал, что не проводил ее реставрацию, монета находится в подходящем для коллекции состоянии. Главной и единственной особенностью монеты является ее "зеркальность" - реверсы с обеих сторон.

"Редкая монета с редкими штампами ГА. 25 копеек 1992 года реверс-реверс. Гурт мелкий. Состояние - для коллекции. Второй такой монеты не встречал", - пишет продавец.

Судя по комментариям под лотом, изначально монета продавалась по более низкой цене. После советов пользователей продавец повысил ее. Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что ее реальная цена может быть не меньше 50 тысяч гривень.

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