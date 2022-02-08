Продавец оценил монету в 36 тысяч гривень / фото с сайта violity.com
В Украине выставили на продажу очередную монету, которая ввиду своей редкости стоит немалых денег. В этот раз речь идет о монете номиналом в одну гривню.
Соответствующий лот появился на профильном сайте Violity. Монета была изготовлена в 1992 году из алюминия, сейчас она находится в Киеве.
"Никаких манипуляций с монетой не проводилось", - прокомментировал продавец состояние товара в комментариях.
Судя по кадрам, по бокам монеты есть небольшие повреждения. Сейчас за лотом следят 37 человек, сделано 7 ставок. Продавец оценил свой товар в 36 тысяч гривень (почти $1300).
фото с сайта violity.com
фото с сайта violity.com
Ранее сообщалось о продаже еще одной редкой монеты номиналом в одну гривню - ее оценили в почти 25 тысяч гривень.