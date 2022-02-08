Монета имеет незначительные повреждения.

В Украине выставили на продажу очередную монету, которая ввиду своей редкости стоит немалых денег. В этот раз речь идет о монете номиналом в одну гривню.

Соответствующий лот появился на профильном сайте Violity. Монета была изготовлена в 1992 году из алюминия, сейчас она находится в Киеве.

"Никаких манипуляций с монетой не проводилось", - прокомментировал продавец состояние товара в комментариях.

Судя по кадрам, по бокам монеты есть небольшие повреждения. Сейчас за лотом следят 37 человек, сделано 7 ставок. Продавец оценил свой товар в 36 тысяч гривень (почти $1300).

Ранее сообщалось о продаже еще одной редкой монеты номиналом в одну гривню - ее оценили в почти 25 тысяч гривень.

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