Таким образом, по словам образовательного омбудсмена, уничтожается система образования, потому что учителя после увольнения могут никогда не вернуться в школу.

Во многих городах Украины учителей под угрозами увольнения заставляют уходить в отпуск за свой счет.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире информационного телемарафона.

"Я знаю, что во многих городах, в Киеве, к примеру, учителей заставляют писать заявления за свой счет, мотивируя тем, что нет средств. А если не будет заявления, то угрожают уволить", - сказал он.

Горбачев подчеркнул, что Кодекс о труде в Украине имеет четкие основания для увольнения по инициативе работодателя.

"Если учителя, которых вы сейчас выжимаете из школы, будут устраиваться на другую работу, где гарантия, что эти учителя потом вернутся в школу? Вы просто уничтожаете систему образования... Ищите варианты, чтобы оставить учителей в образовании", - обратился омбудсмен к директорам школ.

Как сообщал УНИАН, в марте Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о запрете на увольнение учителей во время действия военного положения (№7133) и обязательной выплате зарплат.

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