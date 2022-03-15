Ранее президент своим указом продлил военное положение в Украине еще на 30 суток.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о запрете увольнения учителей во время действия военного положения (№7133). Также им обязательно будут выплачивать зарплату.

Как сообщается на официальном сайте Рады, за проголосовал 341 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Какие еще гарантии дает государство:

относительно организации образовательного процесса в дистанционном режиме (или же в другом, который безопасен для граждан);

о сохранении средних зарплат, стипендий и других выплат;

о сохранении места работы;

относительно места проживания (общежитие пансион) и питания.

Напомним, что с 14 марта в большинстве областей возобновился образовательный процесс. Так, в 8 областях частично в общинах образовательный процесс начался, а частично продлены каникулы; в 4 областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.

Также 14 марта стартовал образовательный проект "Обучение без границ" – совместный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и "Общественное", а также платформ онлайн-телевидение MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video и sweet. tv.

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