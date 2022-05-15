Парламент готовится к принятию во втором чтении законопроекта о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества.

Компенсацию за поврежденное и разрушенное имущество при условии смерти владельцев смогут получить наследники или правопреемники.

Об этом заявила директор Департамента экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Наталья Ткаченко в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Если нет собственника в живых, по общей юридической процедуре устанавливаются наследники или правопреемники, которые будут иметь право на такую компенсацию", - сказала она.

Компенсация за разрушенное имущество:

1 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок компенсации за него от государства (№7198).

Законопроектом предлагается ввести предоставление компенсации за отдельные категории поврежденных и уничтоженных объектов недвижимого имущества. Это касается граждан Украины, которые являются владельцами поврежденных и/или уничтоженных объектов недвижимого имущества, и лиц, которые осуществили инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых получено право на выполнение строительных работ и которые не приняты в эксплуатацию, а также членов жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, которые выкупили квартиру, иное жилое помещение кооператива, но не оформили право собственности на него.