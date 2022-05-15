По словам главы ОВА, Россия не оставляет надежды захватить Харьков.

Вооруженные силы Украины оттесняют российские войска к границе с РФ в Харьковской области.

Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона.

Так, в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся ранее информацию о таком движении линии фронта, он сказал:

"Информация соответствует действительности, но пока назвать населенные пункты не можем, потому что идут активные боевые действия, военная операция… Мы должны сделать все, чтобы враг вышел с севера нашей области, и далее уже будем двигаться на освобождение других территорий".

По его словам, момент перехода к контрнаступлению был переломным, поскольку защитники отодвинули вражеские силы, чем уменьшили количество обстрелов по Харькову.

Синегубов добавил, что Харьковская область является стратегическим направлением, ведь РФ планирует создать "коридор" на Луганскую и Донецкую области:

"Наша задача выбить врага оттуда, фактически перерезав ту артерию, по которой идет логистика к этим областям. Кроме того, враг очень четко понимает, что как только мы дадим слабину хоть на любом направлении, то он сразу этим воспользуется. Мы понимаем, что надежды взять Харьков, Харьковскую область он не оставляет".

Напомним, до этого Синегубов сообщил, что в Харькове уже несколько дней относительно тихо, однако угроза обстрелов сохраняется. Вместе с тем люди постепенно возвращаются в город.

За прошлые сутки враг обстрелял Чугуевский район (два человека получили ранения, один из них – 15-летний ребенок) Первомайское и Золочевскую громаду. Самой же "горячей" точкой остается Изюмское направление.

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