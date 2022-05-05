На временно оккупированных территориях россияне начали незаконно вводить "рублевые зоны".

Группа нардепов Верховной Рады предлагают запретить использование в Украине национальной валюты государства-агрессора.

На сайте парламента зарегистрировано сразу три законопроекта.

Согласно тексту законопроекта №7334 предлагается временно, на период военного положения, "снять" российский рубль из обращения в украинских банках, это касается и перевозки валюты через границу.

Речь идет о принудительном депонировании активов в российском рубле без учета каких-либо процентов, комиссии и др. В то же время это не означает остановления права собственности.

Инициатива предлагает вывести из гражданского оборота рублевые активы резидентов России или подконтрольных России украинских резидентов.

В таком случае НБУ получает право – по запросу КМУ – распространять указанные ограничения на валюты других стран, которые способствуют агрессивной войне РФ против Украины, в том числе Беларуси.

Также законопроект №7334 касается: запрета допуска к торгам финансовыми инструментами, выраженными в российских рублях; запрета устанавливать обменный курс валюты агрессора (кроме репараций); криминализации незаконных действий с выведенными из гражданского оборону рублями РФ.

Второй законопроект № 7335 предлагает внести изменения в Таможенный кодекс, определив порядок изъятия и утилизации рубля (платежных документов), выведенных из гражданского оборота в случае трансграничных перемещений через таможню.

Инициативой намерены максимально упростить изъятие иностранной валюты, выведенной из оборота, которая перемещается через таможню.

Третий законопроект № 7336 предлагает установить строгие санкции за нарушение порядка обращения с иностранной валютой, выведенной из гражданского оборота в Украине или выраженными в ней платежными инструментами (долговыми обязательствами).

Добавляется новая статья о незаконном использовании платежных средств, которой хотят криминализировать действия по самовольному прекращению обращения гривны в Украине или намерении ограничить использование украинской национальной валюты.

Такие действия будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что демократический мир должен отреагировать мощными санкциями на строительство оккупантами застенков и введение рублевой зоны на юге Украины.

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