В течение пяти лет ежегодно Украина будет получать по 15 млрд норвежских крон (более 1,3 млрд евро).

В Королевстве Норвегия политические силы достигли широкого согласия и основали пятилетнюю программу поддержки Украины на почти 7 миллиардов евро.

Как говорится в заявлении на сайте правительства Норвегии, в парламенте Норвегии (Стортинга) достигнуто соглашение для многолетней программы поддержки для Украины на сумму 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд евро). Она рассчитана на 5 лет. Ежегодно Украина будет получать по 15 млрд норвежских крон (более 1,3 млрд евро).

Соответственно, "программа поддержки Нансена" для Украины была основана сегодня. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что в парламенте было достигнуто широкое согласие относительно предоставления Украине долгосрочной поддержки в виде как военной, так и гражданской поддержки.

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"Я очень рад наличию такого широкого согласия относительно программы в поддержку Украины, которая рассчитана на пять лет и на следующий парламентский созыв. Мы выступаем вместе в осуждении войны России в Украине и в поддержке законного права украинского народа на борьбу для самозащиты", - сказал Стьоре.

Война в Украине: помощь Норвегии

Как сообщал УНИАН, Норвегия присоединилась к международной "танковой коалиции" и пожертвует восемь основных боевых танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения для Украины.

Глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм пообещал прислать танки в Украину не позднее, чем конец марта.

Кроме того, правительство Норвегии рассматривает возможность отправки Украине БМП CV90, а также уже передал 14 миллионов евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных.

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