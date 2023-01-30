Глава Минобороны страны подчеркнул, что Норвегия хочет отправить Украине танки как можно быстрее.

Норвегия хочет доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта.

Об этом заявил глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, сообщает France 24. По его словам, вопрос количества техники еще обсуждается.

Грам подчеркнул, что Норвегия хочет отправить Украине танки как можно быстрее. Всего у нее есть 36 Leopard 2, но точное количество техники, которую планируется передать нашей стране, все еще неизвестно.

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"Мы еще не определились с количеством", - сказал министр.

Танки для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Великобритания хочет передать Украине танки Challenger 2 к лету.

Как заявил министр обороны Алексей Резников Украина ожидает, что обещанные западные танки появятся на поле боя уже в марте.

Германия собирается поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта, тогда как Польша обещает предоставить их уже через несколько недель - после окончания курсов подготовки экипажей к ним.

Дольше всего надо ждать американские Abrams. Обещанный 31 танк поступит через несколько месяцев.

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