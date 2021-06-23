Экономика Украины восстанавливается после коронакризиса медленнее, чем ожидалось, - по оперативной оценке, ВВП в I квартале 2021 года снизился на 2% в годовом измерении.
Об этом сообщается в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.
Отмечается, что такой результат несколько контрастирует с высокими темпами восстановления потребительского спроса и благоприятной ситуацией для большинства ключевых секторов экономики.
"Негативно на изменение ВВП влияли снижение физических объемов экспорта товаров, стремительное восстановление импорта и вялые инвестиции. Дополнительным фактором сокращения стали карантинные ограничения", - сказано в отчете.
По данным Нацбанка, как и в других странах, прирост ВВП в годовом измерении во II квартале будет значительным благодаря эффекту низкой базы сравнения прошлого года. В то же время фундаментально ситуация также улучшается - стремительно растет частное потребление, а условия торговли для основных экспортных отраслей очень благоприятны.
Согласно отчету регулятора, риск введения нового карантина в случае роста заболеваемости COVID-19 сохраняется. Вакцинация пока происходит медленно - до середины июня хотя бы одну дозу вакцины в Украине получили лишь 4% населения.
"Однако экономика уже в основном приспособилась к работе в условиях карантина, а новые ограничения становятся более гибкими для бизнеса. По итогам года ВВП должен вырасти на 3,8% и будет несколько ниже, чем в 2019 году. Для ускорения темпов роста не хватает инвестиционной активности", - сообщается в документе.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2,2% в годовом выражении.
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