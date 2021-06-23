Согласно прогнозу регулятора, по итогам года ВВП должен вырасти на 3,8% и будет несколько ниже, чем в 2019 году.

Экономика Украины восстанавливается после коронакризиса медленнее, чем ожидалось, - по оперативной оценке, ВВП в I квартале 2021 года снизился на 2% в годовом измерении.

Об этом сообщается в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

Отмечается, что такой результат несколько контрастирует с высокими темпами восстановления потребительского спроса и благоприятной ситуацией для большинства ключевых секторов экономики.

"Негативно на изменение ВВП влияли снижение физических объемов экспорта товаров, стремительное восстановление импорта и вялые инвестиции. Дополнительным фактором сокращения стали карантинные ограничения", - сказано в отчете.

По данным Нацбанка, как и в других странах, прирост ВВП в годовом измерении во II квартале будет значительным благодаря эффекту низкой базы сравнения прошлого года. В то же время фундаментально ситуация также улучшается - стремительно растет частное потребление, а условия торговли для основных экспортных отраслей очень благоприятны.

Согласно отчету регулятора, риск введения нового карантина в случае роста заболеваемости COVID-19 сохраняется. Вакцинация пока происходит медленно - до середины июня хотя бы одну дозу вакцины в Украине получили лишь 4% населения.

"Однако экономика уже в основном приспособилась к работе в условиях карантина, а новые ограничения становятся более гибкими для бизнеса. По итогам года ВВП должен вырасти на 3,8% и будет несколько ниже, чем в 2019 году. Для ускорения темпов роста не хватает инвестиционной активности", - сообщается в документе.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2,2% в годовом выражении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий