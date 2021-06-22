По отношению к четвертому кварталу 2020 года ВВП сократился (с учетом сезонного фактора) на 1,2%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2,2% в годовом выражении.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на своем официальном сайте.

По отношению к четвертому кварталу 2020 года ВВП в первом квартале нынешнего года сократился (с учетом сезонного фактора) на 1,2%.

Отмечается, что опубликованные данные показателя ВВП за первый квартал 2021 года являются предварительными. Уточненные данные будут обнародованы в марте 2022 года, а окончательные - в марте 2023 года.

Как сообщал УНИАН, Госстат в мае 2021 года публиковал оперативную оценку валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2021 года и зафиксировал сокращение на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Автор: Богдан Слуцкий