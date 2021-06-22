Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2,2% в годовом выражении.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на своем официальном сайте.
По отношению к четвертому кварталу 2020 года ВВП в первом квартале нынешнего года сократился (с учетом сезонного фактора) на 1,2%.
Отмечается, что опубликованные данные показателя ВВП за первый квартал 2021 года являются предварительными. Уточненные данные будут обнародованы в марте 2022 года, а окончательные - в марте 2023 года.
Как сообщал УНИАН, Госстат в мае 2021 года публиковал оперативную оценку валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2021 года и зафиксировал сокращение на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Каждый украинец в 2020 году заплатил более 12 тысяч гривень на погашение госдолга
- Эксперты объяснили, почему в Украине выросли цены на недвижимость
- Доллару прогнозируют рост на этой неделе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram