Нацбанк в конце июля повысил официальный курс гривни на 25%, чтобы уменьшить дисбаланс на валютном рынке.

В ближайшее время о переходе от установленного официального к свободному курсу валют в Украине речи не идет. Это может стать дополнительным шоком для украинской экономики.

Об этом высказалась первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью "Главкому".

По ее словам, НБУ с 21 июля повысил официальный курс на 25% – до 36,57 грн/долл, чтобы уменьшить дисбаланс на валютном рынке:

"Нам нужно было "перепривязать" курс на уровне, который участники рынка считали бы равновесным даже чисто психологически", – отметила она.

Рожкова добавила, что о возвращении к классическому плавающему курсообразованию в короткой перспективе в НБУ никогда не говорили:

"Мы всегда подчеркивали, что сейчас, к сожалению, нет необходимой предпосылки: спрос и предложение валюты все еще слишком не сбалансированы… При имеющемся значительном дисбалансе переход к рыночному или плавающему курсу сейчас стал бы дополнительным шоком для экономики".

Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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