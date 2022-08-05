То, сколько будет действовать официальный курс, зависит от множества факторов, рассказал инвестиционный аналитик.

Фиксированный официальный курс гривни могут отменить уже осенью, учитывая готовность НБУ "отпустить" курс, когда рынок начнет сам себя балансировать.

Такое мнение высказал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, передает РБК-Украина.

"Трудно сказать, когда это произойдет, но с новым официальным курсом это точно будет быстрее, чем со старым. Также многое зависит от ожиданий развития событий на поле боя. Поэтому не исключено, что при хороших новостях это произойдет уже этой осенью", – считает он.

По мнению инвестиционного аналитика Сергея Фурсы, то, сколько будет действовать официальный курс, зависит от множества факторов, в том числе и от развития военной обстановки:

"Для Национального банка приоритет – продержать его как можно дольше, чтобы у рынка не было ощущения, что перестановка курса это просто игра и это будет происходить раз в один-два месяца. С другой стороны, понятно, что пока идет война, давление на гривну будет сохраняться".

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович уверен, что отменять фиксированный курс еще рано.

"Текущие уровни курса гривны к иностранным валютам могут с определенными колебаниями продержаться еще относительно долго… Пока НБУ еще почти каждый день удовлетворяет спрос на валюту, и лишь изредка выкупает излишек предложения. А для восстановления плавающего курса необходимо, чтобы рынок сбалансировался и мог продержаться какое-то время уже без ежедневных интервенций НБУ", – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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