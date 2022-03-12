Уже удалось собрать более 11,4 миллиарда гривен, ⅓ из которых поступила из-за границы.

По состоянию на сегодня на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, в целом было перечислено около 11,4 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности, более 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Сейчас почти все полученные средства Национальный банк уже перечислил на нужды военных – около 11,4 млрд грн. Остаток средств на спецсчете составляет около 61,2 млн грн.

Также по состоянию на 12 марта на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 242 млн грн в эквиваленте. Всего более 117,6 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Меж тем в Минэкономики подсчитали, что на сегодня прямые убытки от войны достигли $120 миллиардов, или почти 3,6 трлн грн, "и эта цифра будет расти каждый следующий день".

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