В Минэкономики отметили, что с каждым днем войны убытки будут возрастать.

Ущерб, нанесенный российской армией инфраструктуре Украины, достигает по меньшей мере $120 млрд, или почти 3,6 трлн грн.

Об этом первый заместитель министра экономики Денис Кудин рассказал в эфире телеканала "Рада".

Кудин уточнил, что ведомство с первого дня начало считать ущерб от российской агрессии.

"У нас два основных подхода – это прямые единовременные потери, сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, которые были разрушены Россией в Украине", – объяснил Кудин. "Второй метод – объем потерь валового внутреннего продукта".

То есть, насколько экономика Украины упадет от агрессии.

"Мы видим, что в городах, где идут непосредственные боевые действия, экономическая активность остановилась на 35%, 75% бизнеса прекратили работу. Кто в эвакуации, кто ждет, когда закончатся боевые действия. В Украине работает каждый второй бизнес, это потери 50% экономической активности, – рассказал первый замминистра.

В частности, перестало работать большинство металлургических заводов на востоке Украины, что означает сокращение экспорта металлов, занимавших значительную часть структуры экспорта. Блокада Россией морских путей, в частности в Черном море, почти не дают возможности экспортировать кукурузу, пшеницу, подсолнечное масло, которые составляют украинский агроэкспорт.

Он отметил, что по первому методу расчета экономический ущерб от агрессии составляет $119 млрд, "и эта цифра будет расти каждый следующий день".

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